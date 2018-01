Veröffentlicht am 25. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue DRK Gymnastikgruppe startet – In Altenkirchen startet am Montag, 19. Februar, von 14:45 bis 16:00 Uhr im Martin-Luther Saal bei der ev. Kirche eine neue DRK Gymnastikgruppe. Das DRK Altenkirchen bietet ab Montag, 19. Februar, wieder eine DRK Gymnastikgruppe im Martin Luther Saal an. Jeder ist herzlich eingeladen, am DRK Bewegungsprogrammen teilzunehmen. Durch die Teilnahme am Gymnastikkurs soll die Leistungsfähigkeit und somit die Selbständigkeit und Freude am Leben, so lange wie möglich erhalten bleiben. An den Kursen des DRK kann jeder teilnehmen. Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen sind uns herzlich willkommen. Gemeinsam in der Gruppe macht es noch mehr Spaß. Der Übungsleiter, H. W. Becker wird individuell auf die Teilnehmer eingehen. Die Gruppe trifft sich jeden Montag ab 14:45 Uhr im Martin Luther Saal, in Altenkirchen. Der Kursleiter Becker freut sich, die Teilnehmer zur kostenlosen Schnupperstunde am Montag, 19. Februar, von 14:45 bis 16:00 Uhr begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen gibt es beim DRK Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner Telefon: 02681 – 800644, Email: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de oder beim Kursleiter Becker, Telefon: 02681 5704.