Veröffentlicht am 25. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleine Tüftler aufgepasst! – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Ev. Kinder- und Jugendzentrum Kompa einen „Tüftler-Workshop“ in Altenkirchen an. Hierzu sind junge Tüftler im Alter von acht bis zwölf Jahren am Freitag, 23. März, von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 24. März, von 09:30 bis 15:30 Uhr ins Kompa Altenkirchen eingeladen.

Ob Lichtmaus, Solartüftler oder Mouse-Trapp-Racer. Im Tüftler-Workshop wird Technik gebaut. Dabei werden immer Werkstoffverarbeitung, beispielsweise Holz oder Metall mit Elektrik und Mechanik kombiniert. Den Ausgang bildet in der Regel ein Bausatz aus dem Lehrmittelbedarf, der für den vorgesehenen Zweck modifiziert wird. Die Teilnehmenden haben dabei genügend Freiheit für eigene Ideen. Der zweitägige Tüftlerworkshop kostet 20 Euro.

Interessierte können sich beim Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen, Jenny Weitershagen, unter Telefon: 02681 81-2541 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de anmelden.