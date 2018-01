In Wissen brennt ein Oldtimer aus dem Jahr 1929

Veröffentlicht am 24. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Oldtimerbrand in Wissen, in der Nordstraße – Dienstagmittag, 23. Januar, gegen 13:00 Uhr, führte ein 89jähriger Fahrzeugführer und -halter eines Citroèn-Oldtimers aus dem Jahre 1929 mit einem Kaufinteressenten eine Probefahrt durch. Nach der Probefahrt wollte er den Wagen wieder in die Garage fahren. Währenddessen gab es plötzlich einen Knall. Der Oldtimer fing Feuer und stand unmittelbar danach in Flammen und brannte nahezu vollständig aus. Der Fahrzeugbrand wurde durch die alarmierte Feuerwehr Wissen gelöscht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Am Oldtimer und dem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Garagentor entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 25.000 Euro. Quelle: Polizei