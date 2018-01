Veröffentlicht am 24. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – „KunstKids“ erobern die StadtGalerie – Neues Angebot: Werkstatt für kunstinteressierte Kinder –Kunst kann mit einem überzeugenden Angebot auch die Jüngsten begeistern. Die Neuwieder Stadtgalerie und das städtische Kinder- und Jugendbüro haben nun ein entsprechendes Programm aufgelegt. Ein neues – und ganz spezielles – Angebot haben das Stadtmarketing und das Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied mit den „KunstKids“ auf die Beine gestellt. Dabei geht es darum, Kinder frühzeitig für Kunst zu begeistern. Daher können sich künftig Sieben- bis Elfjährige einmal im Monat künstlerisch-kreativ in der StadtGalerie betätigen; sie malen, basteln und gestalten Bilder und Objekte, die mit der jeweils aktuellen Ausstellung in der StadtGalerie in Verbindung stehen.

Dr. Christina Runkel-Horre (StadtGalerie) und Tanja Buchmann (KiJuB) haben das neue Projekt auf den Weg gebracht. „Wir wollen damit Kunst und Kultur für Kinder spielerisch und niedrigschwellig erfahrbar machen“, betonen die Expertinnen. Daher stand bei der Konzeptionierung des Projekts eines an oberster Stelle: Die teilnehmenden Kinder sollen ohne Anstrengungen lernen und Spaß dabei haben.

Bislang haben Runkel-Horre und Buchmann positive Erfahrungen gemacht: Ein erster Test mit zwölf Kindern während der aktuellen Playmobil-Ausstellung verlief erfolgreich, sodass die „Werkstatt für KunstKids“ nun zu einem regelmäßigen Angebot wird – und zwar unter Anleitung von Josch Braun. Er ist bereits seit 1981 als freischaffender Maler, Bildhauer, Fotograf und Kunstdozent tätig. Vor der „Arbeit“ erhalten die Kinder übrigens immer erst eine exklusive Führung durch die gerade laufende Ausstellung, erhalten so Inspirationen für die eigenen Werke.

Der Workshop kostet pro Termin 3 Euro und findet in den Räumlichkeiten der am Deich gelegenen StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahr 1768 statt. Der nächste Termin ist der 6. Februar, dann ist noch die Playmobil-Ausstellung zu sehen. Weitere Termine sind jeweils dienstags, 6. März, 3. April, 8. Mai, 5. Juni, 4. September, 6. November und 4. Dezember, immer von 14:30 bis 16:30 Uhr. Die Veranstalter empfehlen, „Arbeitskleidung“ und Getränke mitzubringen.

Weitere Informationen gibt es in der StadtGalerie, Telefon: 02631 20687, die auch Anmeldungen entgegennimmt, und im KiJuB, Telefon: 02631 802 170.