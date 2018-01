Veröffentlicht am 24. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Onleihe unterstützt lebenslanges Lernen – StadtBibliothek: E-Learning-Kurse zu zahlreichen Themen – Während des Lernprozesses räumlich und zeitlich unabhängig zu sein, das ist der Vorteil des so genannten „E-Learning“. Darauf weist die StadtBibliothek Neuwied hin.

Die Onleihe Rheinland-Pfalz bietet seit Jahresbeginn neben einer Vielzahl von E-Medien zum Ausleihen auch Online-Kurse für die berufliche und private Weiterbildung an. Das Angebot umfasst unter anderem Sprachlernkurse, Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen sowie Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Angebote rund um die Themen Computernutzung, Programmierung und Bildbearbeitung. Bereitgestellt werden die Kurse in Zusammenarbeit mit erfahrenen E-Learning-Anbietern. Die Kursreihe „Ich will Deutsch lernen“, die vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelt wurde, ist ebenfalls Teil des E-Learning-Angebots.

Barbara Lippok, die Leiterin der Neuwieder StadtBibliothek, betont in diesem Zusammenhang: „Die Nutzung der Kurse ist kostenlos und rund um die Uhr möglich. Notwendig ist nur ein gültiger Bibliotheksausweis einer der Bibliotheken, die sich an der Onleihe RLP beteiligen.“ Unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ) beteiligen sich mittlerweile landesweit 77 Bibliotheken am 2010 eingeführten Onleihe-Verbund. Sein Bestand umfasst mehr als 70.000 E-Medien. „Und die werden immer häufiger ausgeliehen“, weiß Lippok. „2017 haben die Bibliothekskunden rund 935.000 Medien entliehen. Das waren 23 Prozent mehr als 2016.“

Jeder angemeldete Nutzer der StadtBibliothek hat Zugriff auf den gesamten Onleihe-Katalog – und zwar ohne Zusatzkosten. Den Leserausweis erhält man für eine Jahresgebühr von 15 Euro. Die entsprechende Anmeldung kann man persönlich zu den Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr – oder online unter www.stadtbibliothek.neuwied.de erledigen. Die Onleihe ist im Internet zu finden unter www.onleihe-rlp.de