Veröffentlicht am 24. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Feuerwehr Neuwied und SBN Deichamt Neuwied – Information Hochwassersituation in Neuwied – Nach dem ersten Hochwasserereignis im Jahr 2018, Höchststand am 08. Januar mit 8,15 Meter am Pegel Neuwied, kommt nun das zweite Hochwasser auf die Rheinanlieger zu. Nach den aktuellen Prognosen des Hochwassermeldezentrums Rhein in Mainz werden die Scheitelwerte von Anfang Januar voraussichtlich nicht erneut erreicht.

Gemäß der Einsatzplanung von Deichamt und Feuerwehr Neuwied wurde das Deichtor Schlossstraße wieder verschlossen. Aufgrund des Hochwassers steigt auch der Grundwasserspiegel. Dies kann dazu führen, dass besonders in Gebäuden in der Nähe des Deiches Grundwasser in die Keller strömt. Während dem steigenden Hochwasser sollte das Grundwasser grundsätzlich nicht abgepumpt werden, um die Standsicherheit des Gebäudes nicht zu gefährden. In den gefährdeten Kellerräumen sollte rechtzeitig der Strom abgeschaltet werden, Öl und Gastanks sollten gesichert und die Heizungsanlage geschützt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es im Internet unter dem Suchbegriff Hochwasserschutzfibel.

Weitere Informationen zur Hochwasserentwicklung finden sich unter www.deichinfo.de und auf den Internetseiten des Hochwassermeldezentrums RHEIN in Mainz www.hochwasser-rlp.de.