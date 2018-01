KSC Puderbach in Luxemburg

Veröffentlicht am 23. Januar 2018 von wwa

PUDERBACH – Karate: In allen Altersklassen Finale für das KSC Karate Team – In den Klassen U12, U14, U16 und U18 gibt es 4x Gold und 2x Silber – Der Start ins Wettkampfjahr verlief mit acht Medaillen, davon viermal Gold, sehr erfolgreich für das KSC Karate Team in Luxemburg. Die Goldmedaillen erkämpften sich Eva Eckstein (U12 Mädchen), Juliano D‘aloia (U12 Jungen), Melina Gelhausen (U16 Mädchen) und Priti Pelia (U18 Mädchen). Silber gewannen Esther Eckstein (U14 Mädchen) und Nick Jankowski (U14 Jungen). Damit waren die Sportler des KSC in allen Altersklassen an den Finals beteiligt.

Dazu kommen noch zwei dritte Plätze für Samira Mujezinovic (U16 Mädchen) und Denis Jankowski (U16 Jungen). Somit ein ganz starker Auftritt in Luxemburg. Im Medaillenspiegel belegte das Team aus Puderbach den vierten Platz von insgesamt 81 Teilnehmenden Vereinen. Mit am Start war auch das Nationalteam aus Luxemburg, das lediglich eine Medaille mehr erreichte.

Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte oder nur mal reinschnuppern möchte kann jederzeit in Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684-956000, im Internet (www.ksc-puderbach.de) auf Facebook oder direkt vor Ort.

Foto: Die jungen Sieger beim Milon Cup