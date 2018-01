Personelle Änderung im Vorstand des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen

Veröffentlicht am 23. Januar 2018 von wwa

LEUZBACH – Dirk Euteneuer ist neuer Waffenmeister – Monika Böing ist neue Jugendleiterin – Die Jahreshauptversammlung des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen brachte bei den Wahlen einige Veränderungen – Mit Jahresbeginn absolvierte der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen seine Jahreshauptversammlung im Schützenhaus. Schützenmeister Guido Böing begrüßte unter den Mitgliedern König Dirk I Euteneuer mit seiner Königin Alex, Kaiser Dieter Rulle und die Ehrenmitglieder. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder: Jürgen Wiesemann (Ehrenmitglied), Ilse Flemmer und Manfred Birkhahn stellte Böing seinen Jahresbericht vor, zog eine durchweg positive Bilanz und ging auf alle Aktivitäten des Vereins in 2017 ein. Mit dem Verlauf des eigenen Schützenfestes zeigte sich Böing zufrieden.

Für die entschuldigte Sportwartin Christa Griffel trug Carina Wessler deren Bericht vor. Sie berichtete über ein schießsportlich erfolgreiches Jahr mit der Teilnahme verschiedener Mannschaften bei Rundenwettkämpfen, Kreis-, Bezirks- und Landesverbandsmeisterschaften. Weiter gab sie einen Überblick über die vereinsinternen Schießwettkämpfe. Sie zeigte sie auch die Aktivitäten der Jugend in 2017 auf. Hierzu zählen u.a. der Karnevalsumzug in Altenkirchen, der Osterkaffee, das Bambini- und Jungschützenkönigschießen, der Bezirksjugendtag und die Kinderweihnachtsfeier.

Kassierer Ulf Flemmer stellte der Versammlung seinen ausführlichen Kassenbericht vor. Besonders erfreulich erwähnte er die Anschaffung des Lichtgewehrs für die Kleinsten des Vereins. Die Kassenprüfer Stefan Müller und Monika Böing bestätigen ihm eine vorbildlich geführte Kasse. Kassenprüfer Stefan Müller stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, dem einstimmig positiv entsprochen wurde.

Beim Tagesordnungspunkt Wahlen standen die Ämter des Waffenmeisters und der Jugendleitung an. Heinz-Werner Fassel hatte den Vorstand bereits frühzeitig darüber informiert, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl als Waffenmeister stellt. Schützenmeister Guido Böing bedankte sich ausführlich bei Heinz-Werner Fassel für 16 Jahre geleistete Vorstandsarbeit in dieser Position. Ehrenschützenmeister Kurt Höller ergriff ebenfalls das Wort und bedankte sich bei Heiner für die sehr gute Zusammenarbeit in seiner Zeit als Schützenmeister. Sichtlich gerührt nahm er die Dankesreden entgegen. Als sein Nachfolger wurde Dirk Euteneuer vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Als neue Jugendleitung wurden Monika Böing (Leiterin) und Carina Wessler (Stellvertreterin)vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Weiterhin standen turnusgemäß die Wahlen der Offiziere und der Waffenwarte an. Für weitere vier Jahre wurden Rüdiger Flemmer als Schützenmajor, Stefan Müller als Oberleutnant, Andreas Toppel als Hauptfeldwebel/Spieß, Uwe Krämer als Oberfeldwebel/Fahnenbegleiter, Torsten Griffel als Feldwebel/Standwart und Uwe Griffel als Fahnenträger einstimmig wiedergewählt. Lediglich die Position des Leutnants musste neu besetzt werden. Alexander Roth stellte sich nicht mehr der Wiederwahl. Als sein Nachfolger wurde Sebastian Grevener gewählt. Da Grevener vorher als Feldwebel/Fahnenbegleiter tätig war musste diese Position nun neu besetzt werden. Alexander Wessler wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Der Tagesordnungspunkt Mitgliedsbeiträge wurde recht schnell abgehandelt. Der Vorstand schlug vor, die Mitgliedsbeiträge für 2019 nicht zu erhöhen und auf dem Niveau von 2018 zu belassen. Dieser Vorschlag wurde positiv angenommen.

Unter Verschiedenes stellte Festausschussvorsitzender Rüdiger Flemmer die bisherigen Planungen für das Schützenfest 2018 vor. Anschließend überreichte Vereinsmitglied Sonja Fassel der neuen Jugendleiterin Monika Böing eine Spende von 100 Euro für die Schützenjugend. Zuletzt gab Schützenmeister Böing einen kurzen Ausblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen und bedankte sich für den harmonischen und reibungslosen Verlauf der Versammlung. (psch) Fotos: SV Leuzbach