ALTENKIRCHEN/NEITERSEN – Stefan Bischoff weiterhin Trainer bei der SG Neitersen/Altenkirchen – Der Vorstand der SG Neitersen/Altenkirchen klärte die zukünftige Planung der sportlichen Verantwortung der 2. Mannschaft in der Kreisliga A zur neuen Saison 2018/2019 frühzeitig. Der bisherige erfolgreiche Coach Stefan Bischoff bleibt weiterhin Trainer des A-Klassen-Team der SG. Vor drei Jahren hat Stefan Bischoff den Unterbau der SG Neitersen/Altenkirchen in der Kreisliga C übernommen. Mit zwei Aufstiegen nacheinander 2016 und 2017 bis in die Kreisliga A wurde die sportliche Vorgabe der SG-Führung schon sehr zeitig erfüllt.

Marco Schütz: Die 2. Mannschaft ist in unserer Senioren-SG das Bindeglied zwischen den talentierten Spielern aus dem Jugendbereich sowie der sportlichen Entwicklung in das Rheinlandliga-Team. Zudem werden auch verletzte Spieler aus der 1. Mannschaft wieder über die 2. Mannschaft in den Spielbetrieb integriert bzw. mit weiterer Spielpraxis ausgestattet.

Stefan Bischoff hat diese sportlichen Vorgaben in den letzten Jahren vorbildlich ausgeführt. Wir möchten diese wichtige und zentrale Aufgabe weiterhin mit dem WSN-Urgestein fortführen, um die sportlichen Vorgaben und Ziele der 2. Mannschaft der SG Neitersen/Altenkirchen zukünftig in der Kreisliga A als Unterbau des Rheinlandligateam zu festigen. Die Gesamtstrategie der SG Neitersen/Altenkirchen wird somit weiterhin mit Kontinuität auch im Bereich der 2. Mannschaft fortgesetzt.