Koblenzer Puppenspiele gastieren mit „Post für den Tiger“ in Weyerbusch

Veröffentlicht am 23. Januar 2018 von wwa

WEYERBUSCH – Post für den Tiger – Koblenzer Puppenspiele ab vier Jahren nach dem Kinderbuch von Janosch, als Puppenspiel bearbeitet von Björn Christian Küpper am Sonntag, 28. Januar ab 15:00 Uhr im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum Weyerbusch – Janosch erzählt, wie der kleine Tiger und der kleine Bär die Post und das Telefon erfinden! Als der kleine Bär zum Fischen geht, bemerkt der kleine Tiger, dass er sich sehr einsam fühlt. Um dies zu ändern, soll der kleine Bär ihm vom Fluss aus einen Brief schreiben. Da der Bär den Brief zwar schreibt, ihn aber doch abends erst nach Hause mitbringt, muss der Tiger wieder einen einsamen Tag erleben. Deswegen beschließen der Tiger und er Bär, den Brief beim nächsten Mal durch einen schnellen Boten zu schicken ….

Die Inszenierung, sowie die Ausstattung orientiert sich an den weltbekannten und wunderbaren Kinderbüchern und Illustrationen von Janosch. Vom Schaukelstuhl über die Zwiebeln in der Stube bis hin zum hellblau gepunkteten Schirm der Frau Gans vermisst der aufmerksame Janosch-Leser kein Detail! Die Freundschaft und das Glück der Zweisamkeit stehen dabei im Mittelpunkt dieser liebevollen Aufführung. Infos unter www.kultur-felsenkeller.de. Anmeldung empfohlen unter 02681 7118