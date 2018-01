Veröffentlicht am 23. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Bombenstimmung bei 40 Jahre Kappensitzung der Mattheiser im Neuwieder Heimathaus – Bei der 40. Kappensitzung der Pfarrgemeinschaft Sankt Matthias im proppenvollen Neuwieder Heimathaus, gaben sich die heimischen karnevalistischen Aktivisten die Klinke in die Hand. Schon der Auftakt mit dem Einzug römischer Gladiatoren auf die Bühne, war höchst dramatisch. Das Drama endete mit dem Meuchelmord eines stattlichen Kaplans an einem ehrbaren Mitglied des Pfarrgemeinderates. Letzterer konnte jedoch später noch höchst lebendig die Moderation eines über vier Stunden dauernden, anspruchsvollen Programms übernehmen. Neben bekannten Neuwieder Karnevalsgrößen, wie der Protokoller, Mini und Winni und Protagonisten aus eigenen Reihen, enterten die Kindertollitäten aus Irlich und Feldkirchen, sowie die geballte Schlagkraft des Ehrengarde Nachwuchses und sehenswerte Tanzgruppen die Bühne. Aus verwunderlichen Ereignissen berichtete die lokale Geistlichkeit. Kaplan und Musiktalent Oliver Seis, der Dechant im Outfit vom Reformator Lutter und zwei Bischöfinnen die gerade aus Rom kamen, ließen auch den Neuwieder OB Jan Einig schmunzeln. Eine gelungene Mischung aus tänzerischer Akrobatik, rheinischem Frohsinn und guter Bewirtung wird den Festgästen, die überwiegend aus den Reihen von KAB, kfd und der Kolpingfamilie kamen in guter Erinnerung bleiben. (ebam) Fotos: Reckeb