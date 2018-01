Veröffentlicht am 23. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) besucht Zoo Neuwied: Kompetentes Naturerlebnis wichtig für unsere Stadt – Der Neuwieder AfD-Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag Dr. Jan Bollinger informierte sich vor Ort über die vielfältige Arbeit des Zoos Neuwied. Der Parlamentarier hatte dem Zoo, der von einem privaten Förderverein getragen wird, wie versprochen seine Diätenerhöhung für das Jahr 2017 in Höhe von 1.200 Euro gespendet. Die Ampel-Fraktionen von SPD, FDP und Grünen hatten im März letzten Jahres gemeinsam mit der CDU-Opposition für die Anhebung der Diäten gestimmt. Die AfD-Abgeordneten stimmten dagegen und kündigten an, ihre Diätenerhöhungen an gemeinnützige Organisationen zu spenden.

Der Neuwieder Zoo hält rund 1.300 Tiere aus 165 Arten und ist der größte in ganz Rheinland-Pfalz. Unter fachkundiger Führung durch die Leiterin der Zooschule, Franziska Günther, machte sich der Abgeordnete ein Bild von den Aufgaben und Zukunftsprojekten des Zoos Neuwied. Von der Straußenfamilie führte der Weg zum Menschenaffenhaus, wo der vor kurzem verletzte Schimpanse Charlie sich wieder in voller Kraft präsentierte. Im Exotarium beeindruckten die Netzpythons, Vogelspinnen und Krallenäffchen. Höhepunkt des Rundgangs war die Begegnung mit Junglöwen und Tiger.