Veröffentlicht am 22. Januar 2018 von wwa

ROTT – Möhnenkarneval im Rotter Waldpavillon der Rotter Möhnen – Das war ein langer und kurzweiliger, karnevalistischer Nachmittag den die Rotter Möhnen da auf die Beine gestellt haben. 21 Programmpunkte bot Büttenreden, Sketche, Tanz und Musik. Mit ihrem Lied „Ja ja, so sind wir Möhnen“ zogen sie historisch dunkel gekleidet auf und brachten das durchweg weibliche Publikum in erste Stimmung, abgerundet durch die gewohnt verschmitzte Begrüßung durch Obermöhne Monika Krämer. Sie war es die, nach dem Genuss des leckeren Gebäcks in der gut einstündigen Kaffeepause, den neuen Moderator Björn Runden als „Adelheit“ vorstellte. Begleitet wurde sie dabei von der Rotter Möhnenschar, zu denen Annegret Spies, Anita Seifen, Denise Runden, Elke Überlacker, Mica Iskenius, Monika Krämer, Ruth Springstein, Simone Fischer und Ulrike Grewe gehören. Für den musikalischen Rahmen sorgte Christoph Diels. „Adelheid“ stellte sich feuchtfröhlich dem Narrenvolk vor und sorgte für erste Beifallsstürme. Mit tänzerischer Hochleistung ging es weiter als Philipp Krämer und Denise Schneider über die Tanzfläche wirbelten. Schunkelpausen rahmten den nächsten Auftritt der Rotter Möhnen, die mit langen weißen Schlafgewändern sich als „Jungfrauen“ vorstellten. Die neue, etwas zu lange Hose wurde auf eine kurze Hose gestutzt, vorgetragen von Annegret Spies, Ruth Springstein, Ulrike Grewe und Mica Iskenius. Monika Krämer und Simone Fischer fanden ein „schwangeres“ Fahrrad. Das, so war es ihnen klar, müsse es geben, da es ja auch Kinderfahrräder gebe und die müssten schließlich irgendwo herkommen. Allerdings stellte man letztlich fest dass es doch ein Irrtum sei da das Fahrrad ein Männerfahrrad sei. Anita Seifen ging mit heiteren Beitrag in die Bütt und Monika Krämer hatte als Ehefrau mit einem verschwundenen Brötchen zu tun. Leidtragender war ihr Mann (Ruth Springstein). Tänzerisch setzten die Oberlahrer Höbbebötzjer mit ihrem Kindertanz das Programm fort. Sie traten zum späteren Zeitpunkt nochmals in Erscheinung nachdem die Oberlahrer Tanzjugend über die Bühne wirbelte. Den tänzerischen Schlusspunkt des Abends lieferten die Männer der KG Willroth. Doch zuvor galt es noch das Missverständnis über den Aufgebotskasten (Simone Fischer und Denise Runden) aufzuklären. Der Hausfrauenprüfung stellten sich Anita Seifen und Elke Überlacker. Ulrike Grewe musste sich da merkwürdige Antworten anhören. Die Gesundheitsreform trieb in Rott seltsame Blüten. (Annegret Spies und Mica Iskenius). Die vorgetäuschte Panne im Wald brachte der heißblütigen Frau nicht den gewünschten Erfolg. Anstelle einer Liebelei mit dem Förster war sie plötzlich ihr Fahrrad los. (Monika Krämer und Ulrike Grewe). Otto und Emma (Annegret Spies und Denise Runden) gönnten sich einen Theaterabend. Doch der wurde Emma durch die Socken von Otto regelrecht vermieft. Mit der Kuh Marina und einem gemeinsamen Auftritt beendeten die Rotter Möhnen ihren heiteren Möhnennachmittag. (wwa) Fotos: Wachow