Blutprobe entnommen – Führerschein sichergestellt

Veröffentlicht am 22. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Altenkirchen – Ein 68jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrzeug am Samstag, 20. Januar, gegen 20:40 Uhr, infolge unzureichendem Sicherheitsabstand mit seinem PKW in der Wiedstraße auf ein wartendes Fahrzeug auf. Die drei Insassen dieses Wagens, im Alter von 21 bis 25 Jahren, wurden leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 7.500 Euro. Da der Verursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.