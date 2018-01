Veröffentlicht am 22. Januar 2018 von wwa

BONN – Polizei sucht mutmaßlichen Wohnungseinbrecher – Am 24. Dezember 2017 brachen drei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in Bonn-Mehlem ein. Zwischen 18:20 und 19:25 Uhr gelangten die Tatverdächtigen durch den Garten zur Rückseite des in der Straße „Im Frankenkeller“ gelegenen Hauses, erkletterten einen Balkon und hebelten ein Fenster auf.

Um 19:25 Uhr wurden die Unbekannten von den zurückkehrenden Hausbewohnern überrascht und flüchteten durch den Garten in Richtung Rheinufer, wo sich ihre Spur verlor. Kurz zuvor war zwischen 18:52 und 18:58 Uhr ein unbekannter Mann beim Klingeln an der Haustüre videografiert worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen der drei Tatverdächtigen handelt. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Mannes geführt haben, werden auf richterlichen Beschluss Bilder von ihm veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei