Wagen entwendet, keine Fahrerlaubnis, Tankbetrug und Verkehrsunfall

BETZDORF – Tankbetrug und mehr … – Am Samstag, 20. Januar, wurde der Polizei gegen 13:20 Uhr ein Tankbetrug bei einer Tankstelle in Mudersbach gemeldet. Flüchtig sei ein VW Golf, das Kennzeichen wurde erkannt und der Polizei mitgeteilt. Der Wagen hatte die Tankstelle mit quietschenden Reifen in Richtung Betzdorf verlassen und wurde im Stadtgebiet von Betzdorf durch eine Polizeistreife erkannt. Hieraus entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt durch Betzdorf und Scheuerfeld, nicht ohne dass es dabei durch den Fahrer des flüchtigen VW Golf zu Straßenverkehrsgefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam, hohe Geschwindigkeiten entgegen der Einbahnstraße und auch ein unbeteiligter Fahrer eines anderen PKWs wurde von gerammt.

Die Verfolgung endete an einem Baum im Ortsbereich Scheuerfeld. Von dort flüchtete der Fahrer zu Fuß in noch unbekannte Richtung flüchten. Der entwendete PKW erlitt dabei einen Totalschaden. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass der Wagen letzten Monat in Siegen entwendet wurde und der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte von diesem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter 02741 9260 in Verbindung zu setzen.