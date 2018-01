Veröffentlicht am 21. Januar 2018 von wwa

HORHAUSEN – Kreismusikschule startet mit Musikkurs für Kinder ab vier Jahren in Horhausen – Infoabend am 30. Januar ab 20:00 Uhr in der Katholischen Kita in Horhausen – Wenn es dem Wunsch der Eltern der örtlichen Kita und der Kreismusikschule nachgeht, wird es ab Februar auch in Horhausen wieder einen Kurs „Musikalische Früherziehung“ geben. Ein Infoabend am Dienstag, 30. Januar um 20:00 Uhr in der Kath. Kita St. Maria Magdalena in Horhausen bildet den Startschuss. Dann stehen die Kursleiterin und Vertreter der Kreismusikschule Rede und Antwort zum Konzept und allen wichtigen Fragen.

Der Kurs selbst beginnt wenige Tage später und findet wöchentlich freitags nachmittags statt. Dankenswerterweise stellt die Kita Horhausen dafür einen ihrer Räume zur Verfügung. Für die Vier- oder Fünfjährigen ist die Musikalische Früherziehung das bewährte und beliebte Kinder-Aktivprogramm, das Augen, Ohren, Herz und Hände anspricht. Die Kinder erleben Musik bei Bewegung, Tanz und rhythmischen Einheiten. Singen, Instrumentenkunde, Noten und Rhythmus gehören genauso zum Konzept wie das Ausprobieren verschiedenster Instrumente.

Die Kreismusikschule konnte mit Sophie Berke eine erfahrene Musikpädagogin für die Leitung des Kurses gewinnen. Interessenten können sich gerne bei der Kreismusikschule informieren unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Im Februar startet in Horhausen ein neuer Musikkurs der Kreismusikschule für die Vier- und Fünfjährigen. Ein Infoabend am Dienstag, 30. Januar um 20:00 Uhr in der Kath. Kita Horhausen bildet den Auftakt und Interessenten können sich unverbindlich informieren.