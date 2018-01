Veröffentlicht am 21. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BETZDORF/KIRCHEN/WISSEN – Eltern-Kind-Kurs der Kreismusikschule für Kinder ab eineinhalb und drei Jahren in Wissen, Altenkirchen und Betzdorf-Kirchen – Singt und tanzt Ihr Kind gerne? Mag es Musik? Wollen Sie dieses Interesse fördern? Im Februar beginnen im Kreisgebiet neue Eltern-Kind-Kurse: Für Kinder ab eineinhalb Jahren sind die MUKI-Kurse seit Jahren ein echter Renner.

Altenkirchen: Der neue Kurs findet montags um 15:30 Uhr im Kursraum der Kreismusikschule in Altenkirchen, Hochstraße 3, statt. Die neue Mitarbeitern Marén Mehnert leitet den Kurs, um den Kleinsten die Tür zur Welt der Musik zu öffnen.

Betzdorf-Kirchen: Der neue Kurs kann montags um 17:00 Uhr oder dienstags vormittags im Kursraum der Kreismusikschule „Auf dem Molzberg“ stattfinden. Leiterin ist Christina Haubrich.

Wissen: Mit Marén Mehnert übernimmt eine neue Kollegin die Kurse am Standort Wissen. Die Kurse finden ab Februar immer mittwochs um 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Hebammenpraxis Escher stattfinden.

Die MiMaMusikiste öffnet sich für alle kleinen Musiker ab drei Jahren auch wieder. Dieser Kurs findet dienstags um 14:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kreismusikschule in der Wilhelm-Busch Schule in Wissen statt, ebenfalls unter Leitung von Marén Mehnert. An den anderen Standorten beginnt dieser Kurs erst wieder im Sommer.

Gemeinsam mit Mama, Papa oder einer anderen Bezugsperson gehen die Kleinen bei Mitmachliedern, Tänzen oder Klanggeschichten auf musikalische Entdeckungsreise. Ein Stofftier ist ständiger Begleiter der Kinder und bringt ihnen immer wieder Spannendes mit: ein neues Fingerspiel oder Instrumente zum Musizieren und Experimentieren. Die Stundeninhalte sind ganz auf die Erlebniswelt der Kinder abgestimmt und sprechen sie mit allen Sinnen an.

Weitere Informationen gibt das Büro der Musikschule gerne unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de.