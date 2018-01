Veröffentlicht am 21. Januar 2018 von wwa

HAMM – Disco-Fox Tanzkurs der Freizeit-Tanz-Club „Stop & Go“ – Disco-Fox Tanzkurs der Freizeit-Tanz-Club „Stop & Go“, die Abteilung Tanzen des SV Breitscheidt e.V., startet mit einem neuen Tanzkurs „Disco-Fox“. Das Training beginnt am Freitag, 16. Februar um 19:30 Uhr in der Grundschule Hamm/Sieg. Der Tanzkurs wird an fünf Abenden je 45 Minuten durchgeführt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Person. Information und Anmeldung bei Werner Oberheidt, Telefon: 02682 / 2406278, Frank Keil, Telefon: 02682 / 4761