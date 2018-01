Veröffentlicht am 21. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Jugendzentrum gibt Bühne frei für junge Künstler – Nachwuchs erhält bei „Open Stage“ im Big House seine Chance – Viele große Karrieren haben auf kleinen Bühnen begonnen. Wer weiß? Vielleicht kommt ein künftiger Topact ja aus der Deichstadt. Das Big House bietet Nachwuchskünstlern jedenfalls eine Chance. Vor dem Neuwieder Jugendzentrum Big House liegt ein abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr: Es beginnt am Freitag, 2. Februar, mit einer „Offenen Bühne“ für junge Künstler. Wer schon lange nach einer Möglichkeit gesucht hat, seine Ideen, seien sie nun musikalischer oder darstellerischer Art, auf einer Bühne zu präsentieren, ist bei der „Open Stage“ an der richtigen Adresse. Sie ist eine interessante Möglichkeit für Künstler, miteinander in Kontakt zu kommen.

In gemütlicher Lounge-Atmosphäre können Musiker, ob Solist oder als Band, ihr Können in unterschiedlichsten Stilrichtungen zeigen oder spontan miteinander jammern. Auf der Bühne im Bistrobereich stehen zahlreiche Musikinstrumente und Mikrofone bereit, die die Künstler für ihre Auftritte nutzen können. Selbstverständlich können auch eigene Instrumente mitgebracht werden. Eingeladen sind aber auch Kleinkünstler, Tänzer oder Slam-Poeten. Auf das Publikum wartet also eine musikalisch-kulturelle „Wundertüte“, da ist die ein oder andere Überraschung programmiert.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Team des Jugendzentrums Big House in Zusammenarbeit mit kulturinteressierten Jugendlichen. Sie soll keine Eintragsfliege bleiben. Die Organisatoren gehen davon aus, die „Offene Bühne“ als Veranstaltungsreihe zu etablieren.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr (Einlass) im Big House an der Museumsstraße 4a und endet spätestens um 24:00 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, für Künstler ist er frei. Für kalte Getränke und ein gemütliches Ambiente ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.juz-neuwied.de oder per Email an jugendzentrum@neuwied.de, sowie telefonisch unter 02631 802 734. Künstler können sich unter diesen Kontaktdaten auch voranmelden oder Fragen zur Vorbereitung stellen; eine Anmeldung ist gewünscht, aber nicht verpflichtend.

Fotos: Salomon Hofstötter und Naomi Rachel Deuster haben die Veranstaltung mitorganisiert und treten am 2. Februar auch auf.