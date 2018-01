Veröffentlicht am 20. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vom 10. bis 13. Februar, jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr, lädt das Haus Felsenkeller zu einem Wochenende voll Yoga und Klangerfahrungen ein. Klangreisen, Meditation, Singen, partnerschaftliche Behandlung im Wechsel mit Yoga in einem intensiven Wochenendworkshop unter der Leitung von Angela Preker erleben. Die Effektivität der Anwendung von Klangschalen ist mit neuen Mitteln der Forschung nachweisbar geworden: Die vibro-akustischen Wellen der bespielten Klangschale übertragen sich in alle Körpersysteme und bewirken dort tiefgreifende Regulation. Yoga ist ein bewährter Weg, um Körper, Geist und Psyche so zu beeinflussen, dass sie harmonisch aufeinander einwirken und einen Ausgleich zu den Belastungen des Alltags schaffen

Wer sich in einem für einige Tage voll und ganz diesem Erlebnis widmen will, ist in diesem Workshop genau richtig. Yoga und Klang, eine ideale Kombination! Die Kursgebühr beträgt 370 Euro. Eine Förderung durch Bildungsprämie oder QualiScheck ist denkbar – Infos finden sich im Programmheft.

Eine Übernachtung im Tagungshaus des Haus Felsenkeller ohne All-Inklusive-Sternekomfort, aber mit viel Herz und Atmosphäre ist für 75 Euro möglich. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.