Thorsten Pleyer ist neuer Leiter der Neuwieder Kripo

Veröffentlicht am 19. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Der neue Chef der Neuwieder Kriminalinspektion kommt von der Schutzpolizei – Polizeipräsident Karlheinz Maron hat am Donnerstag Thorsten Pleyer offiziell zum neuen Leiter der Kripo ernannt und ist überzeugt, dass der Polizeirat, der in Trier geboren wurde und heute in Buchholz lebt, der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Pleyer hat im letzten Jahr sein Studium an der Polizeihochschule in Münster erfolgreich abgeschlossen und ist bestens für seine neue Aufgabe gerüstet.

„Manch einen in der Region hat es vielleicht überrascht“, lies Karlheinz Maron wissen. Aber über Führungsqualität würden nicht allein Alter und berufliche Vita entscheiden, dazu gehöre vielmehr eine hervorragende Beobachtungsgabe sowie Authentizität, Empathie, Mut und Energie und auch Klugheit. Als neuer Chef der Neuwieder Kripo wird der 35jährige Polizeirat Thorsten Pleyer nach einer viermonatige Übergangsphase, die nach dem Wechsel der bisherigen Leiterin Kathrin Süßenbach nach Koblenz entstand nun seine Tätigkeit in der KI Neuwied aufnehmen. Die Kriminaldirektorin, die im Oktober 2014 in Neuwied angetreten war, ist mittlerweile Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion Koblenz. Gregor Gerhardt dankte ihr, als Chef der Polizeidirektion Neuwied für ihre hervorragende Arbeit.

Landrat Achim Hallerbach der für die kommunale Familie seine Glückwünsche überbrachte, hofft auch im Namen von Beigeordnetem Michael Mahlert sowie OB Jan Einig und Bürgermeister Michael Mang auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Anschließend an die Feierstunde war noch Zeit für nette Gespräche bei Kaffee und Kuchen, sowie Gelegenheit für einige Erinnerungsfotos mit Lebensgefährtin Carina Bock und den Chefs von Stadt, Kreis, Feuerwehr und den Polizeikollegen. (ebam) Fotos: Reckeb