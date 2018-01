Veröffentlicht am 19. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Für Ferienangebote des KiJub jetzt anmelden – Fachleute haben abwechslungsreiches Programm erstellt – Das Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied veranstaltet auch in diesem Jahr während der Ferien neben den offenen und kostenlosen Angeboten wieder eine Vielzahl an ganz speziellen Freizeiten und Workshops. Diese haben jedoch eine begrenzte Teilnehmerzahl und sind stark nachgefragt. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

„Unsere Ferienfreizeit-Angebote sollen natürlich in erster Linie Kinder und Jugendliche begeistern und deren soziales Verhalten festigen“, unterstreicht KiJuB-Leiter Jürgen Gügel, „zugleich wollen wir aber auch die Eltern entlasten, vor allem Alleinerziehende.“ Hier die Angebote im Einzelnen:

Osterwerkstatt in Irlich (Osterferien): Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben am Freitag, 23. März, von 14:30 bis 17:00 Uhr in den Räumen der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Irlich die Möglichkeit, kleine persönliche Ostergeschenke zu basteln. Kosten: 5 Euro. Das Angebot ist eine Kooperationsveranstaltung des KiJuB mit dem Sachausschuss Jugend der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul.

3-2-1- action! Filmprojekt (Osterferien): Dieser medienpädagogische Workshop für 11 bis 14 Jährige findet vom 26. bis 28. März, jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr im Mensagebäude und auf dem Außengelände der Robert-Krups-Schule in Irlich statt. Unter professioneller Anleitung drehen die Teilnehmer einen Film nach selbst erstelltem Drehbuch. Jeder kann sich dabei als Regisseur, Schauspieler, Ton- und Kameramann bewähren. Kosten: 25 Euro. Das Mittagessen wird selbst mitgebracht, es steht ein Grill zur Verfügung. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen KiJuB, Robert-Krups-Schule und medien.rlp.

Sommer-Kunst-Tage (Sommerferien): Vom 25. bis 27. Juli, jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr, verwandelt sich der Spieletreff Feldkirchen mit seinem angrenzenden Wiesengelände in ein Atelier im Freien. Kinder von 8 bis 13 Jahren entdecken dann mit Josch Braun Werke berühmter Künstler und fertigen eigene Skulpturen aus Ytongsteinen an. Kosten: 25 Euro inklusive Material. Das Mittagessen wird selbst mitgebracht, es steht ein Grill zur Verfügung. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 7:30 Uhr möglich.

Naturerlebnistage (Sommerferien): Auf spannende Entdeckungstouren in der Natur können Sieben- bis Zwölfjährige rund um das Gelände der Ochsenalm in Rodenbach gehen. Vom 2. bis 4. Juli steht jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr das hiesige Ökosystem im Mittelpunkt. Auch das Basteln mit Naturmaterialien steht auf dem Programm. Kosten: 25 Euro. Mittags wird gemeinsam gegrillt, das Grillgut muss mitgebracht werden. Partner des KiJuB sind die Pfadfinder des VCP Feldkirchen. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 07:30 Uhr möglich.

Kunst-Kids in der StadtGalerie (Sommerferien): Unter dem Motto „Neuwied, Neuwied“ ziehen Acht- bis Elfjährige vom 2. bis 6. Juli jeweils von 10 bis 14 Uhr mit der Mainzer Künstlerin Anne Hoffmann mit Handy und Pocketkamera los, um die Umgebung auf ihre Geräusche hin zu untersuchen. Ziel ist es, gesammelte Erfahrungen, Sounds und Bilder mit einfachen künstlerischen Mitteln in eine klangvolle Installation zu verwandeln. Kosten: 25 Euro inklusive Material.

Villa Kunterbunt – Aktion auf dem Bauerspielplatz (Sommerferien): Vom 10. bis 12. Juli steht der Bauspielplatz an der Bimsstraße wieder unter dem Motto „Villa Kunterbunt“. Zwischen 09:00 und 15:00 Uhr entsteht dort ein kunterbuntes Dorf, das Kinder von acht bis zwölf Jahren gestalten können. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt. Kosten: 35 Euro. Eine Frühbetreuung ab 07:30 Uhr ist möglich.

Jugendaktivfreizeit Südfrankreich (Sommerferien): Zu Fuß, per Mountainbike, im Kanu und beim Canyoning können 13- bis 17-Jährige vom 17. bis 29. Juli den französischen Naturpark der Cévennen erkunden. Den Abschluss bilden Bade- und Relaxtage am Meer mit einem Ausflug in die Hafenstadt Sète. Kosten: 455 Euro; Geschwisterkinder 375 Euro. Die Möglichkeit der Einzelförderung besteht auf Anfrage.

Spiel und Spaß am Heimbach (Sommerferien): In den letzten beiden Ferienwochen, vom 23. bis 27. Juli und vom 30. Juli bis 3. August, bietet das KiJuB eine ganztägige abwechslungsreiche Betreuung im Berufsbildungswerk Heimbach-Weis für Kinder zwischen sechs und elf Jahren an. Dieses Angebot kann für eine und für zwei Wochen gebucht werden. Kosten: pro Woche 65 Euro inklusive Mittagessen, Geschwisterkinder zahlen 55 Euro. Frühbetreuung ab 07:30 Uhr und Einzelförderung möglich.

Abenteuer auf der Insel (Sommerferien): Gemeinsam kochen, spielen, basteln und einen Schatz suchen: Das steht auf dem Programm der Freizeit vom 31. Juli bis 2. August jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr auf der Wiedinsel in Niederbieber/Segendorf. Die Sieben- bis Zwölfjährigen werden vor Ort verpflegt und mit Getränken versorgt. Kosten: 35 Euro. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 07:30 Uhr möglich.

Zudem gibt es in den Sommerferien noch das Jugend-Kreativ-Camp für 11 bis 15 Jährige. Das geht vom 25. bis 29. Juni im Jugendzentrum „Big House“ und in der Volkshochschule über die Bühne. In Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Neuwied organisiert das KiJuB unter dem Motto On Tour vom 9. bis 13. Juli eine erlebnisreiche Woche mit einzeln buchbaren Tagesausflügen. Ende Januar erscheinen zu diesen beiden Angeboten gesonderte Broschüren. In den Herbstferien stehen für Anfang Oktober eine interaktive Zirkusfreizeit und eine naturpädagogische Ferienaktion (9. bis 11. Oktober) auf dem Programm.

Weitere Informationen gibt es unter www.kijub-neuwied.de; Anmeldungen nimmt das Kinder- und Jugendbüro entgegen, Pfarrstraße 8, Telefon 02631 802 170; Email-Adresse kijub@neuwied.de