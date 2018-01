Baum stürzt auf Stromleitung

Veröffentlicht am 18. Januar 2018 von wwa

DAADEN/HERDORF – Unwettereinsätze in der VG Daaden-Herdorf – Durch das Sturmtief Friederike am Donnerstag, 18. Januar, kam es in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr. Neben der Bergstraße in Daaden und der Hauptstraße in Niederdreisbach wurden sowohl die L 284 zwischen Grünebach und Sassenroth als auch die L 280 zwischen Daaden und Friedewald durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Fichten auf der L 280 führten zu einer mehrstündigen Vollsperrung und beschädigten zusätzlich eine Stromleitung, so dass das angrenzende Wohnhaus vorerst stromlos geschaltet wurde. (ace) Foto: Feuerwehr