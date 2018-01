Veröffentlicht am 18. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Friederike schlug zu – Auch die Polizei blieb nicht verschont – Donnerstagmittag, 18. Januar, gegen 12:10 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Wissen zu einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Windbruch auf der B 62 gerufen. Während der Absicherung in der Gemarkung Hövels schlug unmittelbar hinter dem Streifenwagen, in dem sich ein Beamter befand, ein umgestürzter Baum auf. Der Pkw wurde von der Baumkrone vollständig getroffen und darunter begraben. Der im Fahrzeug befindliche Beamte blieb unverletzt und befreite sich eigenständig aus dem Fahrzeug. Am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei