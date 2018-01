Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

DIERDORF – Spielzeugwaffe löste Polizeieinsatz aus – Am Mittwochnachmittag, 17. Januar, meldete eine Zeugin, dass soeben ein PKW mit drei Insassen von einem Parkplatz im Industriegebiet in Dierdorf weggefahren sei. Der Beifahrer hielt dem Fahrer einen pistolenartigen Gegenstand an den Kopf. Mit starken Einsatzkräften und mit Hilfe des Polizeihubschraubers wurde der abgestellte PKW auf einem anderen Parkplatz im Industriegebiet festgestellt. Mit konsequentem Vorgehen nahmen die Polizeibeamten die drei Insassen fest, als diese einen Einkaufsmarkt verließen. Die Verdächtigen

wurden vorläufig festgenommen, zur Identitätsfeststellung und Sachverhaltsklärung mit zur Polizeiwache genommen. Im Fahrzeug der drei Männer fanden die Beamten eine schwarze Spielzeugpistole, die aus der Entfernung einer echten Schusswaffe ähnlich sieht. Auf der Wache

wurde der Sachverhalt geklärt. Der Beifahrer hatte für seinen jüngeren Bruder im Industriegebiet eine Spielzeugpistole gekauft und diese seinen eigenen Angaben zufolge „aus Spaß an den Kopf des

Fahrers“ gehalten. Die drei Männer im Alter von 17, 30 und 40 Jahren wurden im Anschluss aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es erfolgt eine Prüfung hinsichtlich der Auferlegung der Kosten des

polizeilichen Einsatzes.