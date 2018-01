Veröffentlicht am 19. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kinovorstellung und Kreativität im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Oft und gern wurde in letzter Zeit die Großleinwand im Café Mocca für Fotopräsentationen genutzt. Ob Bilder z. B. von Fernreisen, die ein ehrenamtlicher Mitarbeiter damit zeigen durfte, oder auch die Reiseeindrücke, die Pfarrer Bruno Nebel von einem kirchlichen Projekt in Malawi den Bewohnern damit in Wort und Bild übermittelte. Genauso gut eignet sich die große Leinwand um einen Kinofilm zu zeigen. So auch während eines gemütlichen Filmvormittags um „Das doppelte Lottchen“ zu sehen. Einige Bewohner hatten das Buch von Erich Kästner gelesen, wieder andere erinnerten sich an manche lustigen Szenen, weil sie den Film damals gesehen hatten. Ein geselliges Beisammensein verging wieder einmal wie im Flug. Kaum hat das neue Jahr begonnen, saßen erneut viele Bewohner gesellig im Café Mocca zusammen. Diesmal war Basteln und Kreativität angesagt, denn aus dem Bastelpapier lassen sich doch wunderschöne bunte Dekorationen für die jetzige Karnevalssaison anfertigen.