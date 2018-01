Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

KIRCHEN – Drei Kinder bei Verkehrsunfall in Kirchen verletzt – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchen am Mittwochmorgen, 17. Januar, gegen 07:28 Uhr wurden drei Kinder verletzt. Eine 27jährige Autofahrerin hatte die Bundesstraße 62 von Siegen in Richtung Kirchen befahren. Vor dem

Ortseingang Kirchen-Freusburg, innerhalb einer langgezogenen Rechtskurve, geriet die 27jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw der

27jährigen drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 65jährigen Autofahrers. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden, so die Polizei, wird auf circa 12.500 Euro geschätzt.