Veröffentlicht am 18. Januar 2018 von wwa

KREIS NEUWIED – Wintereinbruch verhindert stellenweise Abfuhr der blauen Tonnen – Landrat Hallerbach bittet um Verständnis – Leider muss aus Witterungs- und Sicherheitsgründen die Entsorgung der blauen Tonne (Papier Pappe Karton – PPK) im Raum Asbach für heute eingestellt werden. Dies teilt die Kreisverwaltung Neuwied mit.

Die Fahrer kommen mit den Fahrzeugen gar nicht oder teils nur sehr langsam von der Stelle und gefährden damit den Verkehr und sich selbst. Da es bereits einen verletzten Mitarbeiter gibt, wurde die heutige Entsorgungstour abgebrochen.

Die blauen Tonnen sollten stehen bleiben. Die REK-Müllfahrzeuge werden den Raum Asbach morgen und am Freitag abfahren. „Ebenfalls werden wir uns um zusätzliche Fahrzeuge und Personal bemühen, so dass möglichst viel am morgigen Tag nachgefahren werden kann“, erklärt Landrat Achim Hallerbach und ergänzt: „Die Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied und der REK bitten um Verständnis“.