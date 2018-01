Veröffentlicht am 18. Januar 2018 von wwa

BONN – Die Messstellen der Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Bonn vom 22. bis 29. Januar – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch: Montag, 22. Januar: in Bonn auf der Franz-Josef-Strauß-Allee, der Adenauerallee und auf der Röckumstraße und in Bornheim auf der Metternicher Straße (Rösberg).

Dienstag, 23. Januar: In Bad Honnef auf der Menzenberger Straße (Selhof), in Swisttal auf der B56 (Ludendorf), in Bad Godesberg auf der Winterstraße und in Hardtberg auf dem Ippendorfer Weg (Lengsdorf).

Mittwoch, 24. Januar: In Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Bonn auf der Maarstraße (Beuel), in Swisttal auf der Rathausstraße (Ludendorf) und in Königswinter auf der L268 (Bellinghausen).

Donnerstag, 25. Januar: In Königswinter auf der Dissenbachtalstraße (Stieldorf), in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Bad Honnef auf der Mühlheimer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee.

Freitag, 26. Januar: In Bonn auf der Reuterstraße, in Meckenheim auf der L261/Sängerhof und auf der L158 und in Bonn auf der Graurheindorfer Straße.

Montag, 29. Januar: In Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Swisttal auf der Rathausstraße (Ludendorf), in Wachtberg auf der L123 (Niederbachem) und in Bonn auf der Adenauerallee.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamtem Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.