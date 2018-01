Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

WEYERBUSCH – Gemütlicher Abend des SSV Weyerbusch im Sonnenhof – Im zweiten Jahr feierte der SSV Weyerbusch seinen gemütlichen Abend im Januar im Weyerbuscher Sonnenhof. Bis auf die Fußballer, die sich an diesem Abend noch in der Halle sportlich betätigten, fand sich fast alles ein was mit dem SSV Weyerbusch in Verbindung steht. Präsident Friedhelm Kohl begrüßte unter den Gästen und Mitgliedern Bürgermeister Fred Jüngerich, ehemals Trainer der zweiten Mannschaft des SSV Weyerbusch, Weyerbuschs Ortsbürgermeister Dietmar Winhold, Ortsbürgermeister Otmar Orfgen (Werkhausen), Ortsbürgermeister Wilfried Stahl (Oberirsen), Ortsbürgermeister Ernst Schüler (Wölmersen), Ortsbürgermeister Hans Staats (Hasselbach), die Vorsitzende des Jugendblasorchester Mehrbachtal Dagmar Hassel, den Vorsitzenden des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach Udo Walterschen sowie die Vorsitzenden der SSV Abteilungen. Unwissend, das er noch an diesem Abend eine große Ehrung erfahren würde, führte Alexander Stahl durch das Unterhaltungsprogramm. Den Anfang durften wohl die Jüngsten im Verein machen, die Kinder der Tanzgruppe „Cowgirls“ unter der Leitung von Franziska Plaum. Nach Westernmusik tanzten sie im Scheinwerferlicht über die Bühne und wurden begeistert gefeiert. Günter Schäfer, Abteilungsleiter Ho Sin Do präsentierte seine Gruppe mit sportliche Demonstrationen. Etwas länger gestaltete sich die Pause bis die Fußballer in Aktion traten. Die zweite und dritte Mannschaft boten ein Mülleimerschauspiel mit blauen Zwergen, die im Wechsel nach der Melodie der Schlümpfe unter dem Deckel hervorlugten und ihre Späße machten während sich Vadder Abram auf der Bühne über seine Zipfelmützen wunderte. Die erste Mannschaft gestaltete eine Liebesszene mit herzhafter Begeisterung. Die Jungen Alten Herren boten „sechs Köpfe – ein Lied“. Zwei Rater mussten Kurzsequenzen zum Titel zusammenfügen. Mit drei Durchgängen erzeugten die Alt Herren zu später Stunde noch Hochstimmung im Saal. (wwa) Fotos: Renate Wachow