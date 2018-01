Alexander Stahl beim SSV Weyerbusch Sportler des Jahres

Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

WEYERBUSCH – SSV Weyerbusch ehrt Langjährige Mitglieder und ernennt Sportler des Jahres – Alljährlich veranstaltet der SSV Weyerbusch seinen „Gemütlichen Abend“. So auch in diesem Jahr. Verlegt wurde dieser Tag vom Ende des Jahres in den Beginn des Jahres. Austragungsort dieser Veranstaltung war einmal mehr der Sonnenhof in Weyerbusch. In diesem Rahmen nahm der Präsident Friedhelm Kohl die Ehrung Langjähriger Mitglieder vor. Geehrt wurden für 25jährige Mitgliedschaft: Gertrud Jost, Christian Klein, Matthias Klein und Günter Schäfer. Für 40jährige Mitgliedschaft: Guido Barth, Ralf Birkenbeul, Helga Hasselmeier, Rainer Micknewitz, Uwe Schmidt und Stefan Marenbach. Für 50jährige Mitgliedschaft: Bert Balzer, Heinz Schüchen und Frank Schumann. Ehrenmitglieder wurden: Heinz Schüchen und Lothar Schumacher. Die Ehrenplakette in Bronze erhielten Timo Heiden und Norbert Berners. Die Ehrenplakette in Silber bekam Timo Lenz. Zu später Stunde wurden noch vom Präsidenten Kohl Alexander Stahl zum Sportler des Jahres, von Ralf Birkenbeul Julia Müller zur Fußballerin des Jahres und von Ottmar Hassel Kai Gippert zum Fußballer des Jahres gekürt. (wwa) Fotos: Renate Wachow