HÖHR-GRENZHAUSEN – Raub und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Eine Frau befuhr am Mittwoch, 10. Januar, gegen 05:40 Uhr mit ihrem PKW die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Höhr-Grenzhausen. In Höhe der Altglascontainer kam plötzlich eine Person von der Seite auf die Straße, so dass sie anhalten musste. Während sie anhielt, setzten sich zwei männliche Personen in ihr Fahrzeug. Sie forderten von ihr die Geldbörse und entwendeten daraus eine geringe Bargeldsumme sowie ihren Ausweis.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 30 Jahre, ungepflegte Erscheinung, dunkle kurze Haare, dick und klein.

Täter 2: ca. 25 Jahre, kurze dunkle Haare, schmal und größer als Täter 1.

Täter 3: ca. 20 Jahre, sehr schlank, trug Baseballkappe

Wer hat ähnliche Beobachtungen in diesem Bereich gemacht bzw. Personen gesehen, die auf die Beschreibung passen? Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen, Telefon: 02624/94020.