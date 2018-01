Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

NAUORT – Vollbrand eines älteren Wohnhauses in Nauort – Dienstagabend, 16. Januar, um 20:06 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle in Montabaur der Vollbrand eines Wohnhauses in Nauort, in der Petristraße, gemeldet. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Nauort und von Höhr-Grenzhausen, sowie das DRK wurden alarmiert. Der einzige Bewohner des Anwesens, 72 Jahre alt, rettete sich selbst aus dem Anwesen. Er erlitt außer einem Schock keine brandbedingten Verletzungen.

Im Einsatz waren 64 Kräfte der Feuerwehren. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf zirka 80.000 Euro geschätzt.