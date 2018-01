Veröffentlicht am 19. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. stellt sein Kulturprogramm vor – Große Vielfalt – von Konstantin Wecker über Christian Ehring und Anita & Alexandra Hofmann bis hin zu Sissi, die Kaiserin der Herzen und Herbert Knebel – Mit einem Hörspielkonzert der besonderen Art beginnt am 19. Januar die Kultursaison des Kulturbüros Haus Felsenkeller. E.T.A. Hoffmanns „die Elixiere des Teufels“ werden vom Midnight Story Orchestra live vertont. Eine anspruchsvolle Mischung aus Lesung und Livemusik erwartet die Zuschauer im ansprechenden und ungewohnten Rahmen des offenen Ateliers Marlies Krug, in der Fußgängerzone in Altenkirchen.

Am 23. Februar, im Haus Felsenkeller, erzählt Petra Decker ihre spannende Radtour durch den Oman, „Weihrauch, Sindbad – der Seefahrer und die Königin von Saba“ ist ein sehr unterhaltsamer und informativer Diaabend.

Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. stellt sein Kulturprogramm vorNicht das erste Mal hat das Kulturbüro den Liedermacher Konstantin Wecker nach Altenkirchen eingeladen. Sind inzwischen viele Jahre des letzten Auftrittes in der Kreisstadt vergangen, konnte er nun für den 21. März in die Stadthalle Altenkirchen gewonnen werden. Wecker kommt mit seinem langjährigen Musikerkollegen Jo Barnikel.

Das inzwischen zehnte internationale Drum & Percussion Festival des Kulturbüros findet am 12. April in der Stadthalle statt. Von Profi Drummern über japanische Taiko Trommel und Brasilianischer Percussion bis hin zu ungewöhnlichem Rhythmussound u.a. des beatboxen. Über drei Stunden abwechslungsreiches Programm und Überraschungen, verspricht Nöllgen vom Kulturbüro. Das im Schnitt alle drei Jahre stattfindende Festival in dieser Form, findet bundesweit Anerkennung.

Nach dem großen Erfolg der Wiener Schauspielerin Chris Pichler in der Rolle der Romy Schneider, hat sie sich in ihrem neuen Bühneprogramm ganz Sissi, der Kaiserin der Herzen gewidmet. Ein eindringlicher Abend, der das Leben der Kaiserin von Österreich aus historisch belegten Aussagen in allen Facetten zeigt. Der Weg eines jungen Mädchens zur reifen Frau, die schon zu Lebzeiten dagegen kämpfte zur Legende zu erstarren. Freitag, der 13. April öffnet sich in der Stadthalle Altenkirchen der Vorhang für Sissi.

Christian Ehring, der Mann der Satiresendung „extra 3“ und Teammitglied bei der „heute Show“, gastiert mit seinem Bühnenprogramm „keine weiteren Fragen“ Freitag, den 27. April erstmals im Westerwald in der Stadthalle Altenkirchen. Mit seinem abendfüllenden Programm, hochaktueller Themen, beleuchtet er die Fragen zur Nation hintergründig, schwarzhumorig und perfide politisch.

Am Samstag, 28. April kommen Anita & Alexandra Hofmann nach Altenkirchen und entführen in ihre eigene Welt fantasievoller Musik.

Seit Jahren zählen sie zu den bekanntesten Stars der Schlager-Szene und sind wahre Multitalente. Vor allem live sind sie in ihrem Element. Gesang, Tanz, unzählige Instrumente die sie beherrschen, professionelle publikumsnahe Moderation und ein äußerst abwechslungsreiches Programm was weit über Schlager hinaus geht erwartet die Zuschauer.

Es gehört inzwischen zum festen, jährlichen Bestandteil des Felsenkeller Kulturprogramms. Das internationale Akkordeonfestival zeigt Sonntag, 29. April wieder einmal, das Akkordeon in seiner weltweiten Vielfalt. Künstler aus Griechenland, Brasilien, Ägypten, Argentinien Italien und Portugal sind dieses Jahr mit der Akkordeonale unter der Leitung des Niederländer Servais Haanen unterwegs.

Der Vorverkauf für Herbert Knebel am 02. November, dem neuen Programm des Literarischen Salons am 03. November, dem Comedian Alain Frei am 7. Dezember, Birth Control am 8. Dezember, den Zauberflöten am 9. Dezember, sowie Nessi Tausendschön am 16. Dezember läuft ebenfalls schon im Kulturbüro. Weitere Programmpunkte sind noch in Planung.

Alle Abendveranstaltungen beginnen um 20:00 Uhr. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de oder Telefon: 02681 7118 und bei allen bekannten VVK-Stellen. Zur Toskanischen Nacht wurde u.a. vom Kulturbüro Giorgio Conte und Ensemble eingeladen. Der Vorverkauf für die Spiegelzelt-Veranstaltungen vom 26. August bis 12. September läuft bereits auf Hochtouren. Die aktuelle Programmübersicht finden sich unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de

Für die Kleinen ab vier Jahren hat das Kulturbüro erstmals die Koblenzer Puppenspiele ins Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum, Weyerbusch eingeladen. Am Sonntag 28. Januar kommen sie mit „Post für den Tiger“ nach dem Kinderbuch von Janosch. Beginn ist um 15:00 Uhr. Anmeldungen unter Telefon: 02681 7118 empfohlen.