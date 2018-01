Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit am Morgen – neue Gesundheitskurse – „Progressive Muskelentspannung“ und „Autogenes Training“ starten in Kürze – Am Freitag, 2. Februar, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen die beiden Gesundheitskurse „Progressive Muskelentspannung“ und „Autogenes Training“. – Das Autogene Training (AT) ist ein wissenschaftlich anerkanntes Entspannungsverfahren. Das Ziel beim Autogenen Training ist es, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort entspannen zu können. Es kann bei Beschwerden wie beispielsweise bei Stress, Ein- und Durchschlafproblemen, stressbedingten Magen- und Darmproblemen, Blutdruckproblemen oder Belastungen durch Schmerzzustände hilfreich sein. Die Kurszeiten des AT sind jeweils freitags von 09:30 bis 10:30 Uhr. In den Stunden wird neben dem Erlernen der Methode auch das Thema Stress behandelt. Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, eigene Stressursachen zu erkennen und herauszufinden, wie Sie mit belastenden Situationen besser umgehen können.

Die Progressive Muskelentspannung (PMR) nach Jacobsen ist ein leicht und schnell erlernbares Entspannungsverfahren, das bei vielen Beschwerden, unter anderem bei Nervosität, Ängsten, Schmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, Bluthochdruck und zur Förderung der Gesundheit äußerst erfolgreich eingesetzt wird. Durch aktive Selbstentspannung mittels An- und Entspannung der Muskulatur, die im Kurs mit systematisch aufgebauten Übungen erlernt wird, bietet die Progressive Muskelentspannung eine Möglichkeit zur Bewältigung von Alltagsbelastungen, Stress und Schmerzen. Die Kurszeiten der PMR sind jeweils freitags von 11:00 bis 12:00 Uhr.

Beide Präventionskurse unter der Leitung von Sandra Hönnicke umfassen jeweils acht Termine, die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Eine anteilige Kostenerstattung durch die Krankenkasse ist möglich. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.