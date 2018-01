Veröffentlicht am 19. Januar 2018 von wwa

HILGENROTH – Vollmachten, betreutes Wohnen, welche Hilfe bekomme ich wo? – Wer weiß schon was zu tun ist, wenn Angehörige im Alter oder nach einer schweren Erkrankung plötzlich Hilfe oder Unterstützung im Alltag brauchen? Bei einem Vortrag am Dienstag, dem 20. Februar ab 15:00 Uhr im Hähnershof in Obererbach, Hilgenrother Straße 18, zeigt Dr. Holger Ließfeld die verschiedenen Hilfsangebote und Möglichkeiten auf. Beim anschließenden Kaffeetrinken in geselliger Runde besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder sich über Erfahrungen zu diesem Thema auszutauschen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Es wird um Anmeldung bis spätestens zum 13. Februar bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder Anka Seelbach, Telefon: 02681/3788, gebeten.