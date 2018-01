Veröffentlicht am 18. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Portugiesisch-Sprachkurse starten Ende Januar in Wissen – Für Anfänger oder Einsteiger mit Grundkenntnissen – Ab Montag, 29. Januar, starten zwei Portugiesisch-Sprachkurse im Alten Zollhaus in Wissen. Beide haben das Ziel, die Grundlagen der portugiesischen Sprache zu lernen. Die Kurse sollen dabei helfen, sprachlich auf alltägliche Urlaubssituationen in Portugal oder Brasilien vorbereitet zu sein. Neben Alltagsthemen und typischen Redewendungen, wie sie beim Einkaufen, im Restaurant, auf dem Postamt oder bei der Zimmerreservierung hilfreich sind, geht es auch um eine Einführung in die Landeskultur. Die Kurse umfassen 12 Termine und werden von einer Muttersprachlerin geleitet. Die Kurszeiten für Anfängerinnen und Anfänger sind von 20:30 bis 22:00 Uhr. Für Personen, die bereits Vorkenntnisse haben, startet bereits um 19:00 Uhr ein Einsteigerkurs mit Grundkenntnissen. Die Kursgebühr beträgt je 60 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.