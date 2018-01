Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Seniorenakademie feiert Karneval am Mittwoch, 7. Februar im KDH – los geht es bereits um 14:11 Uhr! – „Wir feiern Karneval!“ heißt es für die Seniorenakademie am Mittwoch 7. Februar um 14:11 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen. Die Sitzung steht diesmal unter dem Motto: „60 Jahre Karneval in Horse“ – Horse Alaaf! – Wir blicken zurück und feiern Karneval“. Mit von der Partie sind auch wieder die Nachwuchstanzgruppen der KG Horhausen. Auch Obermöhn Renate Margenfeld-Müller wird für die Senioren wieder in die Bütt steigen. Außerdem haben sich die Mitglieder des Vorbereitungskreises mächtig ins Zeug gelegt. Sie werden lustige Lieder, Sketche und Vorträge präsentieren. Es wird gesungen und geschunkelt und auch die närrischen Schlachtrufe „Alaaf“ und „Helau“ werden zu hören sein. Durch das Programm führt Bäckermeister und Ehrengardist Michael Müller (ehemaliger Sitzungspräsident der KG Horhausen). Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Alle Freunde des rheinischen Karnevals sind zur Feier eingeladen. Weitere Auskünfte erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507.

Foto: Auch die „Supergirls“, eine der Nachwuchstanzgruppen der KG Horhausen, wollen am 7. Februar die Senioren der Seniorenakademie begeistern. Foto: Schmidt-Markoski