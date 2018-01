Veröffentlicht am 17. Januar 2018 von wwa

SCHÖNSTEIN – Sternsinger in Schönstein erfolgreich – Im Wissener Stadtteil Schönstein waren es rund 20 Kinder, die als Sternsinger von Haus zu Haus zogen. „Gemeinsam gegen Kinderarbeit“ lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks in diesem Jahr. In Schönstein kamen so 2.076 Euro zusammen, wofür sich die Jungen und Mädchen mit einem Lied und dem bekannten Türaufkleber

bedankten.