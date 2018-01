Parkversuch endet an Hauswand

Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. Januar, gegen 11:00 Uhr in Mudersbach, in der Giebelwaldstraße, entstand circa 25.000 Euro Sachschaden. Ein 65jähriger Mann hatte die Absicht seinen Wagen mit Automatikgetriebe vor einem Anwesen zu parken. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Pkw dabei noch vorne geschossen und mit einer Hauswand und einem Stützpfeiler kollidiert. An dem Pkw und der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden.