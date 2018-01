Prinzessin Anika I. (Müller) übernahm die Regentschaft der KG Malberg

Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

MALBERG – In Malberg regiert Frauenpower – Seit Samstag ist es offiziell, Prinzessin Anika I. (Müller) übernimmt das Amt des Malberger Regenten, ihr zur Seite stehen ihre beiden Begleiterinnen Jana (Müller) und Laura (Salzer). Auch die Kleinen der KG haben eine neue Prinzessin an der Macht, Prinzessin Ricarda I. (Wisser), die tatkräftig unterstützt wird von Begleiterin Leyla (Kolwe).

Doch vorerst hieß es Abschied nehmen von den scheidenden Regenten. Kinderprinzessin Tosca I. (Eutebach) und Prinzessin Nadine I. (Weibler) blickten sichtlich bewegt auf eine „supertolle Zeit“ zurück. Auch Sitzungspräsident Toni (Stum) bedankte und erinnerte sich „Ich glaube, noch nie war eine Malberger Session so glanzvoll wie die deine.“

Anschließend folgte der Einmarsch der neuen Regenten und die Übergabe der Insignien. Auch Ortsbürgermeister Albert Hüsch überbrachte seine Glückwünsche und überreichte symbolisch den Schlüssel der Gemeinde. Ebenso Glückwünsche und einen Orden gab es vom Bezirksvorsitzenden des RKK Dennis Dapprich.

Die neue Regentin hat den Karneval im Blut und ist in der KG groß geworden: bereits als Kinderprinzessin regierte Sie die kleinen Narren, tanzte in der Tanzgruppe Rot-Weiss und ist aktives Mitglied des Malberger Gedönsrates. Gefeiert wird dieses Jahr nach ihrem Motto: „Ein speiender Drache wacht über den Orden, feiert mit Anika I. bis in den Morgen.“

Auch eine neue Kinderprinzessin ist an der Macht: Ricada Wisser aus Rosenheim, tanzt sonst bei den Bambini der KG und besucht das 3. Schuljahr der Grundschule in Elkenroth. Zu ihren Hobbies zählt die Achtjährige Partys, Schminken und Tanzen, was eine tolle Session verspricht.

Zahlreiche Gastvereine waren gekommen, um den neuen Regenten zu gratulieren, Orden zu überreichen und Tanzdarbietungen zu präsentieren. In die Reihe der Gastvereine reihten sich neben den Vereinen aus der Region: KV Gebhardshain, KKC Kaan-Marienborn, Fensdorfer Karnevalsclub, KV Scheuerfeld, KG Herschbach, HC Erbachtal, JVE Elkenroth, HCC Herkersdorf, dieses Jahr zum ersten Mal eine Abordnung des Burgscheidunger Carnevalsvereins aus Sachsen-Anhalt ein. Doch die weiteste Anreise hatte wohl die „Königliche Karnevalspoizei“ aus der belgischen Stadt Eupen. (sawe)

Foto: Wachow