HOMBERG/WW – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung – Am Montag, 15. Januar, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 35 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod die Bundesstraße B 255 von Richtung Rehe kommend in Richtung Rennerod. In Höhe der Abzweigung Homberg verlor er bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und letztendlich mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch hochgeschleudertes Erdreich erheblich verschmutzt und wurde durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rennerod gereinigt.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab deutliche Hinweise auf aktuellen Alkoholkonsum.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei