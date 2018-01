Veröffentlicht am 21. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ferienspaß für Kinder „Mission Waldexpedition – den Tieren auf der Spur“ – Haus Felsenkeller lädt ein – Dieses Jahr werden die Teilnehmer/innen verschlungenen Pfaden und geheimnisvollen Tierspuren folgen. Also ab in die Gummistiefel und rein in Matsch und Modder. Wer weiß eigentlich wo Eichhörnchen schlafen, was Igel essen und warum Wildschweine sich im Matsch suhlen? Wo lebt der rote Milan, warum ist der Fuchs so schlau und gibt es wirklich Einhörner? Warum ist der Wald so wichtig für uns?

Diesen und anderen Fragen wird auf dem weitläufigen Gelände des Haus Felsenkellers, auf den Grund gegangen. Dazu sind verschiedene Aktivitäten geplant, die den Kindern die Natur näher bringen. Natürlich gibt es auch viel Zeit zum freien Spielen, (Kostüme) basteln und Fußball spielen. Das Team im Haus Felsenkeller lädt alle kleinen Baumforscher, Hüttenbauer, Erdwühler, Vogelbeobachter und Wurmjäger ein, dabei zu sein.

Wie immer ist Teil des Konzeptes, Kindern in ihren Ferien einerseits Erlebnisse zu bieten, die sie weiter bringen und andererseits Freiräume zu eröffnen, um eigene Gedanken und Wege zu finden. Das Projekt arbeitet aus pädagogischen Gründen bewusst mit sehr einfachen Mitteln. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Erste Woche: Montag bis Freitag, 02. bis 06 Juli, von 09:00 bis 16:30 Uhr; Zeite Woche: Montag bis Freitag, 09. bis 13. Juli, von 09:00 bis 16:30 Uhr. Das Programm ist in beiden Wochen unterschiedlich. An beiden Freitagen findet nachmittags ein Fest statt, zu dem Eltern, Geschwister und Freunde herzlich eingeladen sind. Anmelden können sich Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz und von der Westerwaldbank eG freundlich unterstützt. Kosten: 80 Euro pro Woche. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.