Veröffentlicht am 16. Januar 2018

KIRCHEIB – Kita Knolle Bolle bittet um Mithilfe – Aufruf an alle Strickbegeisterten! – Am 8. September 2018 feiert Kita Knolle Bolle sein zehnjähriges Kita-Jubiläum. Für diesen Tag möchten die Kitabewohner auch ihren Knolle-Bolle-Baumbestand fein herausputzen und sämtliche Bäume auf dem Kindergartengelände in farbenfrohe Gewänder hüllen. Wer hat Lust, hierbei zu unterstützen und mag seine Stricknadeln für die Kita schwingen? Je bunter, desto besser!

Die fertig gestrickten Stücke können am Empfang des Rathauses in Altenkirchen abgeben oder natürlich auch gerne in die Kita in Kircheib selbst. Fragen beantwortet die Kita-Leitung Anika Talhoff, Telefon: 02683/946649.