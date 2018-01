Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Leader Region Westerwald-Sieg – Lokale Aktions Gruppe entscheidet über umfassende Tagesordnung – Die Finanzierung für die Projekte „Direktvermarktung und regionale Produkte“ und die Errichtung von Mitfahrerbänken im Gebiet der Leaderregion Westerwald-Sieg waren zwei Themen, mit dem sich die Lokale Aktions Gruppe (LAG) der Leaderregion Westerwald-Sieg am vergangenen Donnerstag im Kreishaus beschäftigte. Landrat Michael Lieber, der zugleich Vorsitzender der LAG Westerwald-Sieg ist, führte durch die umfangreiche Sitzung. Unterstützt wurde er dabei von Sebastian Dürr und Lars Kober, die als Regionalmangement den Prozess in der Leaderregion aktiv begleiten. Die Sitzung teilte sich in vier Themenschwerpunkte auf.