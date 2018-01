Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Illegale Altölentsorgung – Ein Unbekannter Täter entsorgte in Wissen, Bornscheidtstraße, Parkstreifen in Richtung Tennisanlage Grün-Weiß in der Zeit vor Sonntag, 14. Januar, 16:30 Uhr, zwei 5 Liter Frostschutzkanister und einen blauen Müllsack. Beide Kanister waren jeweils mit circa 4 Liter Altöl befüllt. Hinweise zum illegalen Entsorger nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.