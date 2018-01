Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

NEUSTADT – Beim Karnevalistischen Frühschoppen in der Neustädter Wiedhalle bebt die Bühne – Die fünfte Jahreszeit hatte auch am zweiten Sonntag im Jahr 2018 die Narrenwelt in und um Neustadt Wied fest im Griff. Der traditionelle Karnevalistische Frühschoppen lockte die Nachbargesellschaften schon in den Frühen Morgenstunden ins Wiedtal. Die Karnevalisten hatten vorher um 09:30 schon am gemeinsamen Gottesdienst in der Katholischen Kirche Sankt Margaritha teilgenommen und können jetzt mit Gottes Segen in die Session starten. Wie beliebt der Besuch der Karnevalsfreunde aus der Region ist, konnte Kommandant Siggi Fack schon beim Zusammenstellen des Programms für die Veranstaltung feststellen. Schnell füllte sich die Halle mit kostümierten Jecken aus nah und fern. Den ganzen Tag über wechselten sich die Tanzgruppen der befreundeten Gesellschaften in der aufwändig geschmückten Narrhalla ab. Ein besonders schönes Bühnenbild bot sich vor allem mit dem Hintergrundbild der Blaurotweißen Garde.

Besonderen Eindruck wegen ihrer imposanten Bühnenpräsenz machten die Nachbarn aus Asbach mit ihren Tollitäten. Die nachfolgende Garde der Oberlahrer brachte die Bühne an ihre Grenzen. Mit zwei vollbesetzten Linienbusen und etlichen Privatwagen waren 130 Jecken nach Neustadt gekommen um die Nachbarn mit ihren Auftritten zu erfreuen. Drei Kindergruppen und die Formation Just for Fun begeisterten das Publikum ehe die schönsten Männer des Westerwalds, als die sie bekannt sind, ihren Gardetanz präsentierten. Diese mussten nicht nur Tanzen sondern waren auch für den musikalischen Ein und Ausmarsch zuständig. Bis in die Abendstunden war viel Spaß und Freude angesagt. Spätestens beim Karnevalszug 2018 wollen auch alle wiederkommen. (ebam) Fotos: Reckeb