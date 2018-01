Veröffentlicht am 16. Januar 2018 von wwa

KADEN – enm behebt Stromausfall – Strommast bei Verkehrsunfall beschädigt – Orte rund um Kaden zeitweise ohne Strom – Am Sonntag, 14. Januar, kam es um 22:53 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung in Kaden, Härtlingen, Elbingen, Herschbach, Wahnscheid, Bilkheim, Mähren und Hahn am See. Bei einem Verkehrsunfall war ein PKW gegen einen Strommast gefahren, sodass dieser umgefallen ist. Aus Sicherheitsgründen musste der Strom für die Bergung des Fahrzeugs in diesem Bereich durch die Netzexperten der Energienetze Mittelrhein (enm), der Netzgesellschaft in der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein, abgeschaltet werden. Um 23:17 Uhr war der beschädigte Streckenabschnitt vom Netz getrennt, sodass die betroffenen Orte wieder versorgt werden konnten. Die Reparaturarbeiten dauern an.

Vorfälle dieser Art können durch das eng und gut miteinander verzahnte Stromversorgungsnetz zügig ausgeglichen werden, indem die Netzexperten den Energiefluss durch Umschaltungen auf andere Versorgungsleitungen ändern.