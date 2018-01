Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

URMITZ – Zigarette im Bett ist ursächlich für Toten bei Brand in Urmitz – Wie bereits berichtet, kam es am frühen Sonntagmorgen, 14. Januar, zu einem Wohnhausbrand in Urmitz, bei dem ein 54-jähriger Bewohner um Leben kam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz ergaben, dass als Brandursache technischer Defekt oder Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war eine brennende Zigarette im Bett des Verstorbenen brandursächlich. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.